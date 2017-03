SIGMA Firmware Update for 24-105mm F4 DG OS HSM Art & Mount Converter MC-11 SA-E

Change log

Update enables the lens to offer faster AF speed when it is used with the SIGMA sd Quattro series cameras or the SIGMA MOUNT CONVERTER.

*Please update the lens firmware via SIGMA Optimization Pro.

SIGMA Optimization Pro Download page

http://www.sigma-global.com/en/download/lenses/sigma-optimization-pro/

Change log

Update allows the SIGMA 24-105mm F4 DG OS HSM | Art to offer faster AF speed.

*Please update the lens firmware via SIGMA Optimization Pro.

SIGMA Optimization Pro Download page

http://www.sigma-global.com/en/download/lenses/sigma-optimization-pro/